Lavori al passaggio a livello di via Scalabrini e rischio caos nel quartiere di Camerlata a Como.

La chiusura a causa di lavori urgenti di manutenzione dei binari, da parte di Ferrovie Nord, scatterà dalle 22 del 24 aprile fino alle 6 di domani, 25 aprile. Soltanto nella giornata di festa – quindi a cantiere chiuso – sarà possibile il transito tra le 6 e le 22. Poi partirà la seconda fase degli interventi che prevede la chiusura continuativa del passaggio a livello dalle 22 del 25 alle 6 del mattino del 29 aprile.

Come si legge nei documenti di Palazzo Cernezzi non sarà infatti possibile “riaprire il passaggio a livello alla viabilità stradale per motivi tecnici/operativi legati alla stabilizzazione del sedime ferroviario ripristinato”.

Gli interventi dunque comporteranno la chiusura di via Scalabrini nei due sensi di marcia all’altezza del passaggio a livello. Inoltre verrà deviato il traffico proveniente da via I Maggio in via Scalabrini e via Repubblica Romana, da via Scalabrini in via Repubblica Romana e ancora da via del Lavoro in via Scalabrini – Clemente XIII e infine da via Scalabrini in via del Lavoro.

Inoltre – nei giorni di cantiere – scatterà anche la temporanea deviazione delle linee del Trasporto Pubblico Locale.