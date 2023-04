Videogiochi, fumetti, giochi da tavolo e mattoncini, ma anche show e incontri dal vivo. Como Fun ha attirato a Lariofiere di Erba oltre 20mila visitatori nello scorso fine settimana. Forte di un’offerta variegata e divertente, l’esposizione ha conquistato un pubblico eterogeneo, dalle famiglie con bambini agli appassionati di ogni età. Già annunciata una nuova edizione per il prossimo autunno

Gli show

La manifestazione, organizzata da Hidden Door, ha attirato il pubblico con fumetti, giochi, videogiochi e show. Il mondo delle voci è stato rappresentato da star del doppiaggio come Luca Ward, l’inconfondibile voce di Russell Crowe, Christian Iansante e David Chevalier, Rick e Morty nella famosissima serie. Tra gli altri anche Alex Polidori, la voce di Tom Holland in tutti i film di Spiderman della Marvel, e poi ancora Claudio Moneta e Mosè Singh, che tra i tanti ruoli di successo hanno prestato la voce a Goku di DragonBall e Zen’itsu Agatsuma in Demon Slayer.

Grande successo per Andràs Aràto, in arte “Hide The Pain Harold”, noto come uno dei meme più famosi e Anna Mazzamauro, indimenticabile interprete della Signorina Silvani nei film di Fantozzi. Grande apprezzamento poi gli show musicali di Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, le due leggende delle sigle animate.

Le attività

Nella grande area dei mattoncini spazio a monumentali opere d’arte. Bambini, ragazzi e famiglie hanno potuto giocare insieme, diventando per due giorni anche loro abili costruttori. A poca distanza, ragazzi e ragazze hanno ballato e cantato sulle note del K-pop.

Il centro espositivo

Soddisfatto Fabio Dadati, presidente di LarioFiere. “Il percorso intrapreso conferma il centro espositivo e congressuale oltre che punto di riferimento per le aziende del territorio, anche come luogo di aggregazione per giovani e famiglie”, ha detto.

L’annuncio

“Como Fun ha rinnovato e consolidato il successo della prima edizione – ha dichiarato invece l’amministratore della società organizzatrice Lucio Campani – Alla luce della straordinaria risposta del pubblico, confermiamo la volontà di rendere la manifestazione un appuntamento semestrale sul territorio lariano, al fine di soddisfare i visitatori con un prodotto di qualità sempre maggiore: siamo già da oggi al lavoro per l’edizione d’autunno, che si svolgerà il 14 e 15 ottobre”.