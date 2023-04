Incidente ieri pomeriggio per un autoarticolato che stava percorrendo la strada provinciale Novedratese. Il conducente del mezzo, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada, ha sbattuto contro il guardrail e si è incastrato sulla barriera. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Fortunatamente, nell’impatto il camionista ha riportato solo lievi traumi.

Sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco con l’autogru. I pompieri hanno lavorato per recuperare il mezzo pesante, tagliando anche il guardrail e in seguito per rimettere in sicurezza la strada. Ripercussioni sul traffico per le operazioni di soccorso e di recupero dell’autoarticolato.