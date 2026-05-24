Occupazione abusiva, incuria del verde e rifiuti. Le multe della polizia locale

Attività commerciali, edilizia e ambiente, la polizia locale di Como traccia il bilancio delle attività dei mesi di marzo e aprile. Sono state 30 le ispezioni nei locali pubblici e ambientali e 192 quelli legati all’ambiente.

Gli agenti della polizia locale hanno accertato e sanzionato 11 divieti di sosta nell’area del mercato e individuato 29 occupazioni abusive di suolo pubblico. In quattro casi è stata sequestrata merce. Nell’ambito della Fiera di Pasqua sono state 12 le verifiche, 6 le sanzioni per l’occupazione di suolo pubblico oltre quello consentito. Multato un artista di strada.

Nell’ambito dei 192 controlli in materia ambientale sono state accertate 21 violazioni. Gli agenti della polizia locale hanno denunciato un comasco per deposito incontrollato di rifiuti e sequestrato l’area interessata. Sei i veicoli abbandonati per i quali sono intervenuti i vigili.

Sono state 11 le segnalazioni e 6 le sanzioni per incuria del verde e situazioni di pericolo. Comparto edilizia infine 22 controlli, 8 per presunti abusi.