Si è riunita a Monza l’assemblea degli azionisti di Acinque Spa – multiutility di cui fa parte anche Como – che ha approvato all’unanimità il bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Contestualmente ha esaminato il bilancio consolidato del gruppo che, nonostante il contesto macroeconomico critico, evidenzia i principali risultati operativi in crescita. Il margine operativo lordo è pari a 100 milioni e 300mila euro in aumento rispetto ai quasi 90 milioni del 2021. Il risultato operativo netto, che è frutto della differenza tra i ricavi delle vendite e il totale dei costi operativi, raggiunge i 37 milioni e 300mila euro (nel 2021 era 31 milioni e 800mila euro). Infine il risultato netto del gruppo sfiora i 31 milioni (30,8 per la precisione). In flessione rispetto ai 12 mesi precedenti (quando ammontava a 44 milioni e mezzo).

Il piano degli investimenti

Lo scorso anno il gruppo ha poi proseguito con il piano degli investimenti (mettendo in campo quasi 70 milioni di euro).che si basa su sostenibilità, potenziamento, sviluppo e mantenimento delle infrastrutture e sull’impulso digitale.

Al 31 dicembre l’indebitamento finanziario superava i 241 milioni in incremento sull’anno precedente.

I dati della capogruppo Acinque

Per quanto riguarda specificatamente la capogruppo Acinque Spa il risultato netto è positivo e in crescita. Ammonta a 18 milioni e 100mila euro (era 15 milioni e 600mila nel 2021) e si riduce l’indebitamento.

Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a 0,085 euro per azione

L’assemblea dei soci ha, inoltre, approvato la proposta del consiglio di amministrazione e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a 0,085 euro per azione, in pagamento il 21 giugno 2023.

Confermata, infine, all’unanimità la nomina del consigliere Stefano Cetti che rimarrà in carico fino al bilancio del 31 dicembre 2023.