Incidente stradale poco prima della mezzanotte ieri a Cantù, in via Monte Baldo. Per cause ancora da chiarire, un’auto con due persone a bordo è uscita di strada. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Sono intervenuti i mezzo di soccorso e i vigili del fuoco. Le due persone coinvolte sono state portate in ospedale e fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni.

L’incidente ha causato un grosso sversamento di olio e liquidi sulla sede stradale. I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù hanno effettuato un intervento di pulizia e bonifica per rimettere in sicurezza la strada.