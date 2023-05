Dote Scuola, da Regione un contributo di oltre 48 milioni di euro per il 2023/24. A questi fondi, risorse autonome inserite nel bilancio regionale, si aggiungeranno circa altri 16 milioni di euro di fondi statali.

“Investire sull’Istruzione è uno dei punti cardine del nostro Programma di Sviluppo Regionale Sostenibile – ha sottolineato il presidente Attilio Fontana – perché crediamo fortemente nei giovani e siamo convinti che aiutarli nelle scelte dei percorsi formativi con contributi concreti sia un nostro dovere fondamentale”.

“Le sfide competitive della nostra Regione – ha detto ancora Fontana – si giocano anche sul Capitale umano, una risorsa preziosa che è in grado di fare la differenza. Quindi aiutiamo le famiglie di ragazze e ragazzi affinché possano scegliere i migliori percorsi formativi per esaltare il talento dei loro figli”.

Lo stanziamento di quest’anno di oltre 48 milioni, in aumento rispetto allo scorso anno, è testimonianza dell’attenzione verso le crescenti esigenze delle famiglie lombarde.

Complessivamente Dote Scuola interessa circa 200.000 studenti ogni anno, contribuendo a far crescere la partecipazione, l’inclusione e la capacità del sistema di formare i protagonisti del futuro. I fondi stanziati saranno ripartiti tra le 4 Misure di cui si compone Dote Scuola. Per tutte le Misure, le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione dei contributi sono definite con Avvisi pubblici che verranno via via pubblicati sulla piattaforma Bandi OnLine di Regione Lombardia, accessibile tramite SPID/CNS/CIE.