Festival del Legno di Cantù, aperte le iscrizioni per le aziende alla 14esima edizione

Il Comune di Cantù ha aperto oggi ufficialmente le iscrizioni per partecipare alla quattordicesima edizione del Festival del Legno. La manifestazione, in programma in città tra il 24 settembre e il 4 ottobre 2026, chiama a raccolta artigiani, attività commerciali e imprese del comparto arredo per consolidare il ruolo del territorio come centro di eccellenza del design. Gli operatori interessati devono dunque presentare la documentazione necessaria per partecipare ai diversi format previsti dalla rassegna, che punta a valorizzare l’intera filiera del legno-arredo attraverso il tema dei Pezzi unici. L’assessore alle Attività economiche, Isabella Girgi, ha spiegato che l’obiettivo è creare opportunità concrete di mercato rafforzando il legame tra la tradizione produttiva e l’innovazione.

Il calendario delle scadenze vede in primo piano il progetto Incoming buyer, dedicato proprio all’internazionalizzazione delle imprese brianzole. Le aziende che intendono incontrare architetti e investitori stranieri hanno infatti tempo fino al 22 maggio per inviare la propria candidatura. Questo percorso, sostenuto dalla Camera di commercio di Como-Lecco, prevede degli appuntamenti mirati che si svolgeranno a Cantù nelle giornate di mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre. Per le storiche iniziative di Botteghe aperte e Shopping e design, ovvero la formula della vetrina mobile che trasforma i negozi in esposizioni, i termini restano invece aperti fino a lunedì 8 giugno.

Dunque l’intera organizzazione punta a trasformare il centro abitato in una mostra diffusa, capace di attirare visitatori e professionisti anche dalla vicina Svizzera e dalle province limitrofe. La partecipazione al programma internazionale è gratuita e rappresenta un ponte verso i mercati europei per il sistema casa locale. Tutta la modulistica e le informazioni tecniche si possono recuperare sul portale web della manifestazione e vanno inviate all’ufficio attività economiche. Intanto prosegue il lavoro con le scuole e le realtà culturali per definire i dettagli di un evento che vuole confermarsi punto di riferimento per l’artigianato di alta qualità.