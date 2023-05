Al via i nuovi strumenti per limitare le code al cup dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e a quello di via Napoleona a Como. Nei giorni scorsi, sono entrati in funzioni i totem detti “taglia code” nei due presidi dell’Asst Lariana. Attraverso questi dispositivi il cittadino potrà pagare una visita, effettuare l’accodamento (necessario il giorno dell’appuntamento anche se si ha già pagato) ma anche stampare i referti oppure salvarli su chiavetta.

Nel frattempo, già a partire da oggi, per le visite ed esami che i cittadini intendono prenotare in regime di libera professione (ad esclusione di quelli relativi alle discipline di cardiologia, psichiatria e neuropsichiatria infantile), è possibile effettuare la prenotazione anche on-line. E’ necessario essere dotati di Spid e il link è raggiungibile dalla pagina del sito di Asst Lariana www.asst-lariana.it. Restano comunque sempre attive le consuete modalità di prenotazione e cioè per telefono o mail.