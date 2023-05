Giovanni Azzone è il nuovo presidente di Fondazione Cariplo, eletto all’unanimità dalla Commissione Centrale di Beneficenza che, nella stessa seduta, ha completato la formazione del Consiglio di Amministrazione, nel quale siede anche un comasco.

Oltre al presidente ed alle due vicepresidenti, sono stati indicati infatti consiglieri il lariano Enrico Lironi, Davide Maggi (questi due confermati rispetto al mandato precedente), Renata Codello ed Emanuele Carluccio.



Giovanni Azzone è il quinto presidente della storia di Fondazione Cariplo. Prima di lui Roberto Mazzotta, Ottorino Beltrami, Giuseppe Guzzetti e Giovanni Fosti. “E’ davvero un grande onore, e una grande responsabilità, per me essere qui oggi. Non è una frase di circostanza. Ringrazio i componenti della nuova Commissione Centrale di Beneficenza per la fiducia che hanno riposto in me e il presidente Giovanni Fosti, che ha guidato la Fondazione con grande competenza in uno dei periodi più difficili della nostra storia recente. Continueremo lavorando per rafforzare le nostre comunità, sostenendo lo sviluppo dei territori e la riduzione delle disuguaglianze”, ha commentato il neo presidente Giovanni Azzone, dopo aver ricevuto le congratulazioni del presidente uscente Giovanni Fosti.

Il comasco Enrico Lironi confermato nel Cda di Fondazione Cariplo