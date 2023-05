Il 12 maggio in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, gli infermieri di Famiglia e Comunità saranno a disposizione della cittadinanza. L’appuntamento nelle piazze dei comuni capofila dei distretti di Asst Lariana. A Como, Cantù, Erba, Lomazzo, Olgiate Comasco, Lomazzo e Menaggio con orari diversi consultabili online sul sito dell’Asst Lariana.

Occasione per presentare le attività in capo agli infermieri di Famiglia e Comunità svolte all’interno delle Case di Comunità. In base alle necessità e al quadro clinico, gli infermieri possono anche effettuare interventi direttamente al domicilio del paziente preso in carico.

Gli infermieri di Famiglia e Comunità operano anche nelle Centrali Operative Territoriali, il centro digitale da cui transitano tutte le informazioni relative al paziente che per residenza afferisce al Distretto (il territorio di competenza di Asst Lariana è suddiviso in sei distretti e per ognuno è attivata una centrale). Queste strutture svolgono una funzione di coordinamento della presa in carico del paziente e di raccordo tra servizi e professionisti con l’obiettivo di assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio dei Comuni di Cantù, Como, Erba, Lomazzo, Menaggio, Olgiate Comasco; con il patrocinio e la collaborazione di Opi Como (ordine delle Professioni Infermieristiche), Croce Rossa e Protezione Civile.



Il 12 maggio è stata scelta come data per la ricorrenza perché il 12 maggio 1820 nacque Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne.