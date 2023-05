Autostrada A9. Sospesi i lavori sull’autostrada, nella galleria San Fermo. E’ scattata la tregua estiva per il cantiere che negli ultimi anni, con qualche interruzione, ha provocato lunghe code e disagi quotidiani per gli automobilisti.

Autostrada A9, cantiere sospeso per l’estate

La sospensione è stata decisa proprio per alleggerire la pressione sulla viabilità del territorio durante la stagione turistica. Ma si tratta di una breve tregua. Lo stop al cantiere infatti durerà soltanto qualche mese e da settembre i lavori ricominceranno e tutto tornerà come prima, con rallentamenti e code in autostrada e traffico congestionato sulla viabilità cittadina, dove spesso gli automobilisti si immettono per evitare i disagi legati proprio al cantiere in galleria, dove è prevista la deviazione di carreggiata.

Come se non bastasse inoltre, nei giorni scorsi, la notizia che i lavori all’interno della galleria di San Fermo, potrebbero durare fino all’inizio del 2024 è stata una doccia fredda per molti cittadini comaschi ancora aggrappati all’idea di veder finire l’incubo nel 2023. Al momento – occorre sottolinearlo – si tratta di una ipotesi al vaglio delle autorità ma lo scenario di rallentamenti e code per altri mesi – a fronte di tre anni di viabilità a singhiozzo – scontenta molti. I problemi però sulla viabilità cittadina – una volta terminati i lavori in autostrada – purtroppo non si esauriranno. Si prospetta un nuovo capitolo amaro già rinviato in passato: ossia il cantiere per l’acquedotto cittadino in via Borgovico. “Sarebbe una follia totale per quanto ci riguarda, un cantiere in Borgovico e un cantiere sull’A9″ ha detto il sindaco di Como Alessandro Rapinese nei gironi scorsi aggiungendo: “Sarebbe la fine della mobilità. E comunque il cantiere in Borgovico sarà un problema e dovrà essere fatto”.