Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di lunedì 6 maggio alle 5 di martedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria, seguendo le indicazioni per Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.

Sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 alla stazione di Fino Mornasco.

Per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In considerazione di queste chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.