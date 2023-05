Le limitazioni per bus turistici e mezzi pesanti sulla statale Regina non entreranno in vigore prima della fine del mese. La bozza dell’ordinanza che dovrà ridurre le possibilità di spostamento tra Colonno e Tremezzina è ancora al vaglio dei tecnici dell’Anas e degli agenti della polizia stradale. Domani pomeriggio è in programma una riunione in prefettura.

“Abbiamo convocato una riunione tecnica – spiega il prefetto, Andrea Polichetti – Già da alcuni giorni Anas sta lavorando per migliorare la bozza con la polizia stradale. Il vertice ci servirà per arrivare a definire un testo che sia il più chiaro possibile, oltre che per chiarire le modalità per divulgarlo soprattutto al di fuori del territorio comasco”.

Le restrizioni

Le restrizioni riguarderanno i mezzi superiori a 11 metri di lunghezza. Nella tratta Colonno-Tremezzina i bus turistici potranno viaggiare solo in direzione Como – Colico. I mezzi pesanti, sempre superiori a 11 metri, potranno invece circolare solo tra le 22 e le 6 del mattino. Resteranno in vigore anche le fasce orarie, già attive dall’inizio di aprile, per i veicoli oltre i 9 metri, che possono viaggiare in salita al mattino e in discesa al pomeriggio.

L’ipotesi di far scattare le limitazioni già il 18 maggio, in concomitanza con l’ascensione, giornata festiva in Svizzera, è sfumata. “Dobbiamo arrivare a definire un prospetto sintetico e di facile consultazione – spiega il prefetto – Uno schema semplificato che possa essere comunicato in modo chiaro ed efficace. Non riusciremo quindi per il 18. L’obiettivo è che possa entrare in vigore per la fine del mese, al massimo all’inizio di giugno”.

I motivi

In attesa dell’ordinanza, da ieri sono in servizio i movieri. “Già grazie agli osservatori del traffico c’è un miglioramento della situazione – sottolinea il prefetto – L’ordinanza poi completerà davvero l’intervento per un problema di traffico che è ormai strutturale. Il passaggio dei veicoli è aumentato del 20-30% e le difficoltà sono quotidiane”. I movieri sono in servizio dal lunedì al venerdì. Nel fine settimana è previsto invece un potenziamento del presidio delle forze dell’ordine, anche con le pattuglie in moto per una maggiore possibilità di spostamento nei momenti di maggiore traffico.