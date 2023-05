Visita sulle sponde del Lago Ceresio dell’assessore regionale ai trasporti e mobilità Franco Lucente. Dopo una prima tappa a Lugano, ai cantieri della Società Navigazione del Lago, l’assessore è salito a bordo del battello ‘Ceresio 1931’ e poi del ‘Milano’. “La sinergia Lombardia-Svizzera – ha detto Lucente – tra la Società Navigazione del Lago di Lugano e l’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla è strategica per la valorizzazione del sistema lacuale del territorio.

Regione intende continuare a collaborare con gli enti per stimolare iniziative e attività che rendano il Lago Ceresio sempre più meta turistica e risorsa economica” ha continuato Lucente. Durante la visita è stato anche affrontato il tema dei collegamenti via lago nel bacino nord del Ceresio, sulla rotta Porlezza-Lugano.



La navigazione è infatti uno strumento importante per alleggerire la mobilità dell’area frontaliera e ridurre il flusso quotidiano di mezzi via strada. Particolare attenzione, in questo caso, è stata posta al progetto di elettrificazione della flotta entro il 2035. “Credo fortemente nella potenzialità dei laghi – ha concluso Lucente – e apprezzo l’obiettivo di un trasporto lacuale a emissioni zero, sostenibile e tecnologicamente innovativo. Il Ceresio rappresenta un esempio virtuoso. Il progetto di una flotta completamente elettrificata entro il 2035 dovrà essere la mission per tutti i laghi non solo lombardi ma d’Italia”. Dall’assessore Lucente è inoltre arrivata la conferma che Regione Lombardia, per il periodo estivo 2023, assegnerà, come già fatto per il 2022, una serie di risorse utili a implementare “le attività di sicurezza e vigilanza per tutti i laghi della Lombardia, compreso il Lago Ceresio”.