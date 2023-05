Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi a Cantù, in via Milano. Un motociclista di 45 anni ha perso la vita nell’impatto contro un’auto. La dinamica dello schianto è al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti pochi istanti dopo l’impatto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 12.30. Il motociclista, un 45enne residente a Cantù, in sella alla sua Benelli viaggiava da Mariano in direzione del centro della Città del Mobile. Per cause ancora al vaglio della polizia locale, il centauro si è scontrato con una Fiat Punto condotta da un 29enne di origine pakistana. L’auto, dalle prime ricostruzioni usciva da un parcheggio di un locale privato e, nella manovra per immettersi su via Milano avrebbe investito il motociclista.

L’impatto è stato molto violento. Una pattuglia degli agenti della polizia locale che era a poca distanza dalla zona in cui è avvenuto l’incidente è subito intervenuta. Un’infermiera di passaggio ha soccorso il motociclista già prima dell’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica del 118, giunte rapidamente in via Milano. Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che non ha poi trasportato il motociclista. Le condizioni del 45enne erano purtroppo critiche e l’uomo è morto poco dopo il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Praticamente illeso il 29enne alla guida dell’auto.

Per le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia locale, la strada è stata temporaneamente chiusa. Informata la procura di Como, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il magistrato, Alessandra Bellù, dopo i primi accertamenti della polizia locale non ha disposto l’autopsia. Sono comunque state disposte ulteriori verifiche per chiarire la dinamica esatta del tragico schianto, affidate ai vigili, intervenuti con tre pattuglie in via Milano.