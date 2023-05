Tir incastrato nella tarda mattinata di oggi a Cantù, tra via degli Arconi e via Maddalena. Il mezzo pesante, con un carico di circa 100 quintali è rimasto bloccato e non poteva più spostarsi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù con l’autogru dalla sede centrale di via Valleggio. I pompieri hanno recuperato il Tir. La strada è rimasta chiusa per 45 minuti in entrambe le direzioni, verso Capiago e verso Cantù. Presente la polizia locale per ridurre i disagi alla viabilità.