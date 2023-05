Lavori per oltre 860mila euro e piscina Sinigaglia chiusa per quattro mesi, probabilmente già a partire da giugno. Cantieri al via anche nelle palestre di via Giulini e via Cuzzi, con l’obiettivo di riaprirle a settembre. Tempi più brevi invece per lo skate park all’Ippocastano. Rifacimento complessivo della scuola di Sagnino in via Mognano. Un pacchetto di interventi per complessivi 3 milioni di euro che la giunta del Comune di Como ha approvato e finanziato ricorrendo a una variazione di bilancio straordinaria.

Il sindaco

“Abbiamo deciso per una procedura d’urgenza per poter avviare e terminare nel più breve tempo possibile i lavori – spiega il sindaco di Como Alessandro Rapinese al termine di una giunta straordinaria – Relazioneremo in consiglio comunale sul provvedimento varato oggi”.

“Per gli interventi al di sopra dei 100mila euro sarà necessario un ulteriore passaggio in giunta, la prossima settimana, per l’inserimento nel piano delle opere pubbliche – spiega ancora il sindaco – I lavori che prevedono un importo di spesa minore invece possono essere avviati direttamente. Per ridurre i tempi avevamo già definito un accordo quadro che ci permetterà di avviare rapidamente i cantieri. Per la piscina l’obiettivo è aprire il cantiere già a giugno”.

Le opere finanziate

L’intervento alla piscina Sinigaglia, per un totale di 860mila euro, prevede la sistemazione del mosaico della vasca della piscina, il rifacimento della sauna e gli interventi di messa in sicurezza dei parapetti della torre tuffi. Vasche bloccate per almeno quattro mesi.

Dovrebbero finalmente partire anche gli interventi per il rifacimento delle strutture sportive di via Cuzzi e via Giulini, annunciati già dal febbraio scorso. Nel primo caso prevista una spesa di 135mila euro. Stanziati poi 320mila euro per la palestra di via Giulini e per interventi al Campo Coni e in via Mantegna, oltre che per la realizzazione dello skate park nell’area dell’Ippocastano. I lavori dovrebbero essere avviati a breve nella zona dell’ex campetto di pallavolo. Si estenderà su un’area di 250 metri quadrati e avrà quattro rampe.

Il capitolo impianti sportivi prevede infine il finanziamento del secondo lotto dei lavori al Gigi Meroni per 355mila euro e di via Spartaco per 320mila euro. L’importo maggiore riguarda infine il rifacimento della scuola di via Mognano a Sagnino. L’investimento approvato è di 1,3 milioni di euro.