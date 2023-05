Su Etv arriva “The Client List – La lista dei clienti”, una serie americana che vede come protagonista Jennifer Lowe Hewitt.

L’attrice americana veste i panni Riley, giovane mamma di due bambini in una cittadina del Texas. Abbandonata dal marito, e in forte difficoltà economica, Riley trova un posto di lavoro come massaggiatrice in un centro benessere.

In poco tempo, però, Riley capisce che in quel centro esiste anche una lista speciale che riceve trattamenti extra. Pur di far fronte alle difficoltà economiche e di garantire il sostentamento dei figli, Riley accetta di accettare di prostituirsi, diventando partner della proprietaria del centro massaggi. Una doppia vita non facile da condurre. Una storia raccontata con punte di ironia e leggerezza che nulla tolgono alla drammaticità di fondo della situazione descritta.

The Client List sarà in onda ogni sera alle 23, da lunedì 29 maggio, su Etv.