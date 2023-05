Da Regione Lombardia 219.000 euro per la sicurezza dei laghi lombardi. Di questi, 60.000 euro andranno all’Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente di concerto con l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa. Obiettivo dello stanziamento di fondi: implementare le attività di vigilanza, intervento e soccorso.

“I laghi – ha spiegato Franco Lucente – sono una risorsa ambientale, turistica ed economica fondamentale per la Lombardia. Le risorse che mettiamo a disposizione serviranno ad una serie di attività e servizi affinché turisti e residenti possano godere delle bellezze dei nostri laghi in totale sicurezza. L’obiettivo di Regione, in sinergia con le Autorità di bacino lacuali e gli altri enti preposti, è assicurare un adeguato servizio di vigilanza, intervento e soccorso sui laghi lombardi. Permettendo così lo sviluppo e la promozione della navigazione interna. Una misura che valorizza l’attrattività del nostro sistema lacuale” ha poi concluso l’assessore. “In questa direzione” ha sottolineato La Russa “Regione Lombardia favorisce la sinergia tra le Autorità di bacino e le Forze dell’ordine”.

E in vista dell’estate 2023, il Lago di Como si prepara quindi a essere anche meta per moltissimi visitatori. Per quelli alla ricerca di qualche informazione in più, nell’atrio della Stazione Centrale a Milano, proprio Regione Lombardia, ha allestito uno stand promozionale per il territorio che rimarrà attivo da oggi fino al prossimo 28 maggio. Nello spazio saranno presenti video e materiali informativi relativi all’offerta turistica lariana.