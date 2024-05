Mirwan Suwarso è il top manager che per conto della proprietà indonesiana ha seguito il Como 1907 in prima persona. Quello che ci ha messo la faccia sia al momento di chiedere un cambio di marcia, sia quando dopo la vittoria ad Ascoli la società decise, a sorpresa, di esonerare mister Moreno Longo. Suwarso non si è mai nascosto, anche nell’indicare il progetto a lungo raggio del club: consolidare la serie A e andare a giocare le coppe europee. In occasione di Como-Cosenza ha seguito la sfida accanto al campione del mondo francese e azionista del club Thierry Henry. Alla fine della partita che ha regalato la promozione agli azzurri, Suwarso ha parlato ai microfoni di Etv.

“E’ davvero un grande risultato” ha spiegato Suwarso. “Non lo avremmo raggiunto se non ci fossimo impegnati tutti assieme. E’ una vittoria di squadra. Uno tra i più importanti contributi è stato quello del nostro pubblico, anche nella gara contro il Cosenza. Siamo felici per aver portato qualcosa di importante alla città. Lo avevamo detto quando eravamo arrivati a Como e ci abbiamo creduto tutti assieme”.

Una stagione esaltante chiusa nel migliore dei mondi, in cui non sono mancate decisioni difficili, come quella del cambio di allenatore, che alla fine è stata premiata con la conquista della serie A, il traguardo che il club si era posto. “Credevamo di potercela fare e ce l’abbiamo fatta. L’esonero di Longo è stato una decisione difficile, ma eravamo certi del fatto che fosse la cosa giusta da fare in quel momento. E sono lieto che il finale sia stato positivo. Ora dobbiamo pensare alla prossima stagione. Per molti di noi sarà la prima esperienza ad un così alto livello. Già sappiamo che dovremo lavorare molto duramente”.

Infine Mirwan Suwarso traccia l’obiettivo a lungo a termine: “We are Como, semm cumasch…Faremo del nostro meglio per rimanere per lungo tempo in serie A”