Basket, la pallacanestro Cantù si aggiudica Gara 1 della semifinale playoff contro Pistoia al termine di un match infuocato: 74-73 il risultato finale.

Avvio positivo per i toscani.

Nel primo periodo solo il 35% al tiro per i brianzoli. Primo tempo negativo per i brianzoli. Per gli ospiti 5-11 nei punti in contropiede. Quarta frazione: Parziale di 2-6 per Pistoia. Cantù si rialza e trova un break di 10-2 per il 63-57. Allo scadere Bucarelli infila la tripla del successo: 74-73.

“Partita difficile, molta tensione e pochi canestri nel primo tempo. L’abbiamo messa in piedi con un po’ di difesa e un buon break – spiega il coach dei biancoblù Meo Sacchetti – Poi loro con un paio di conclusioni sono andati avanti. Poi noi l’abbiamo risolta nel finale. La pallacanestro è così, loro hanno sbagliato due liberi, mentre noi, che avevamo fatto malissimo da tre, abbiamo siglato la bomba della vittoria. Ce la prendiamo e sappiamo che è stata durissima. Per come si era messa la partita, è un grosso successo. La presenza di Hunt è stata importante”.

Ora Gara 2 in programma sempre a Desio lunedì 29 maggio alle 20.30.