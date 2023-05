Autostrada A9, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle quattro notti di lunedì 29, martedì 30, mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-per i veicoli leggeri: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, utilizzare il ramo Maslianico-Ponte Chiasso e proseguire su via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, Via Cecilio e rientrare sulla A9 a Como Centro;

-per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate: una volta transitati dal valico commerciale di Ponte Chiasso, percorrere via Bellinzona, via Borgo Vico, viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio e rientrare sulla A9 a Como Centro.

Inoltre per consentire lavori di ampliamento alla quinta corsia, nelle tre notti di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio, con orario 21:00-5:00, per chi percorre la A9 Lainate-Como-Chiasso e proviene da Chiasso, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Milano. Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, si potrà uscire a Legnano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano.