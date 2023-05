Frana nel Lecchese. Da oggi è ripreso il servizio straordinario di battelli in collaborazione con la Navigazione Laghi per i collegamenti tra Lierna, Varenna e Bellano. Da domani, lunedì 29 maggio, saranno inoltre rimodulati gli orari dei treni fra Tirano/Sondrio e Colico/Bellano per agevolare gli interscambi e la coincidenza da e per Milano. Lo ha comunicato Trenord attraverso una nota stampa.

Contro i pesanti disagi nelle scorse ore sono scesi in campo anche i sindaci del territorio, dopo che la frana di venerdì 19 maggio, che tra Lierna e Varenna (in provincia di Lecco) ha portato all’interruzione della linea ferroviaria e della strada provinciale 72, sul ramo lecchese del Lago di Como. “La situazione della mobilità sul territorio è insostenibile” scrivono in un comunicato diffuso nelle scorse ore. E arrivano le prime risposte per cercare di rispondere alle esigenze del territorio.