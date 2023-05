Riapertura della dogana merci – dopo la festa in Svizzera – e caos in autostrada. Un binomio che si ripete e che puntualmente penalizza la città di Como. Oltreconfine si è celebrata la festa della Pentecoste. Molti svizzeri hanno approfittato del ponte e si sono messi in viaggio verso le località del Sud.

Nessuna tregua per gli automobilisti in viaggio sull’autostrada A9. Dopo il traffico e le lunghe code di auto che si sono verificate ieri per un incidente stradale all’interno della galleria San Fermo oggi si replica: code e rallentamenti sull’autostrada. Tra le cause dei disagi non soltanto però la riapertura della dogana merci che ha creato lunghe file di camion in attesa di oltrepassare il confine, ma anche una serie di chiusure a causa di alcuni lavori. Le chiusure hanno interessato il Bivio A9/A59 Sud provenendo da Lainate verso per Villa Guardia e ancora Fino Mornasco in entrambe le direzioni e Lomazzo nord in entrata. A complicare la situazione di disagio infine la chiusura dell’entrata Como Centro, in direzione Svizzera, ai mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate, a causa di alcuni lavori in corso.

Provvedimenti – in vigore fino alle 14 di oggi – che accompagnati alla riapertura della dogana commerciale di Ponte Chiasso hanno creato caos e traffico intenso sull’autostrada A9. Rallentamenti tra Como Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni doganali e ancora coda di oltre due chilometri tra Turate e Lomazzo Nord a causa di lavori.

Il traffico in autostrada ha avuto – come spesso accade –un impatto anche sulla viabilità ordinaria, in particolare all’altezza di Fino Mornasco e Grandate.

Dopo l’attesa sospensione del cantiere nella galleria di San Fermo – proprio per le festività – si è aggiunta però un’altra beffa per gli automobilisti con nuove chiusure per lavori che hanno comportato inevitabilmente traffico e disagi sull’autostrada.