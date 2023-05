C’è chi ha telefonato direttamente in redazione ormai esasperato. Chi ha affidato lo sfogo ai social, chi al clacson. La mattina dopo la festività svizzera della Pentecoste si presenta puntualmente con i tir in coda per le operazioni doganali. Ma a complicare ulteriormente le cose anche una serie di chiusure, fino alle 14, a causa di alcuni lavori. Un mix che ha avuto conseguenze pesantissime.



Tra i telespettatori che hanno contattato la redazione c’è chi ha perso un importante appuntamento di lavoro. Chi a lavoro è arrivato impiegando il doppio del tempo. Chi aveva una visita e – pur partendo in anticipo – si è presentato ben oltre l’orario fissato.



Il cantiere sulla A9 – si diceva – è stato sospeso in questo periodo per consentire gli spostamenti di vacanza, ma gli automobilisti che utilizzano quotidianamente l’autostrada ancora non hanno realizzato i benefici di questo stop. Ieri un incidente nella galleria San Fermo, oggi – come già lo scorso 19 maggio post Ascensione – le lunghe code per la riapertura della dogana e i lavori. E a breve lo scenario si ripeterà, come accade ad ogni festività svizzera. All’appello, nel mese di giugno, se ne contano altre due. Giovedì 8 giugno il Corpus Domini, il 29 San Pietro e Paolo e quindi i venerdì successivi di nuovo occorrerà mettersi in auto con pazienza e con ampio anticipo e sperare di non rimanere bloccati.

Il sito di Autostrade per l’Italia nel pomeriggio segnalava ancora traffico intenso tra Como Centro e Chiasso per le operazioni doganali. Un altro di quei problemi che sembrano irrisolvibili e che si ripetono con regolare cadenza senza che nessuno intervenga. E a pagarne il prezzo è chi rimane intrappolato in colonna.

E se sul fronte italiano non va bene, non va meglio oltreconfine. Lunghe code anche in Svizzera al San Gottardo. Diffusi, peraltro, in queste ore i dati sul traffico, tornato nel 2022 ai livelli prepandemici del 2019. L’ufficio federale delle strade ha comunicato il tempo che gli automobilisti hanno trascorso incolonnati. Il totale sfiora le 40mila ore (il 22,7% in più rispetto all’anno precedente).