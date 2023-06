Hanno viaggiato per 7.000 chilometri, per la precisione, sono arrivati da Chicago, Stati Uniti, per studiare le nuove tecnologie dei parcometri di Como. Oggi, a Palazzo Cernezzi, l’incontro tra il sindaco Alessandro Rapinese, Csu e i rappresentanti della Chicago Parking Meters, l’operatore ufficiale che gestisce le 36.000 aree di sosta della metropoli americana. Obbiettivo del tavolo: far conoscere il funzionamento dei chioschi multiservizio installati in giro per la città.

A Como, Csu ha disposto in tutto 90 parcometri di ultima generazioni. Su alcuni di questi, quelli localizzati nelle aree più turistiche della città, verrà implementata l’offerta di servizi erogati. Saranno acquistabili non solo i ticket per la sosta, ma sarà possibile anche comprare biglietti per eventi culturali o sportivi, oppure pagare le multe. “Non mi stupisce che una città organizzata, complessa e tecnologica come Chicago sia attenta alle nuove iniziative nel mondo” ha commentato il sindaco di Como Alessandro Rapinese “e non mi stupisce che in questo caso oggi si sia rivolta a Como per vedere un servizio che funziona” ha concluso.