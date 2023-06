Quando lo sport cresce in oratorio appuntamento domani ore 18 al campo sportivo di Tavernola.

Un incontro per favorire uno scambio e un confronto tra genitori, allenatori, atleti rispetto a come EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT. Realizzato dal Progetto “Giovani START – Sport TAvernola Relazioni nel Territorio“. E grazie al contributo di Regione Lombardia sul Bando Giovani Smart (SportMusicaARTe), dei partner di progetto ASD US Tavernola, Parrocchia Cristo Re in Tavernola, Lumilhub ISSC e Comune di Como.

L’evento rientra nel calendario dei festeggiamenti per il 50simo di costituzione dell’ASD US Tavernola. Festeggiamenti che proseguiranno per tutto il mese di giugno con il Patrocinio del Comune di Como coinvolgendo atleti, famiglie e simpatizzanti.