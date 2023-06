Sabato, allo stadio di via Santa Caterina a Mariano Comense arriva il comico Max Angioni. Alle 21:00 lo spettacolo organizzato per un’iniziativa di beneficenza. I biglietti per vedere lo spettacolo dal titolo “Miracolato” sono in vendita sul sito: oooh.events.

La manifestazione si inserisce in un’iniziativa a scopo benefico, organizzata dal giornalista di Mediaset Marco Calegari, in collaborazione con il Comune, Croce Bianca e l’agenzia Vr Arts. I proventi della vendita dei biglietti saranno utilizzati per acquistare defibrillatori semiautomatici per il territorio di Mariano Comense.