La Società dei Palchettisti festeggia 262 anni con un concerto della Filarmonica cittadina

La Società dei Palchettisti del Teatro Sociale di Como compie 262 anni e festeggia, come da tradizione, con un concerto in programma domenica 7 giugno alle 17 nella Sala Bianca del teatro. A risuonare saranno le note dell’Ensemble di ottoni della Filarmonica Cittadina “Alessandro Volta” di Como.

Si ascolteranno brani da Mozart, Rossini, Beethoven a Verdi e Wagner con un inedito assoluto: il presidente della Filarmonica cittadina Sergio Peduzzi e il maestro direttore Alessandro Benazzo hanno tratto dall’archivio storico della filarmonica la partitura originale dell’“Inno a Volta” composto nel 1899 dal maestro Guglielmo Andolfi in occasione delle Celebrazioni voltiane per il centenario della pila. L’Inno verrà accostato alla coeva “Scossa elettrica” composta da Puccini nello stesso anno per il convegno a Como dei Telegrafisti.