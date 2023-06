Tragico incidente sui monti lariani. Intervento oggi pomeriggio nella zona del monte Galbiga sopra Tremezzina. Un uomo di 57 anni è precipitato con il parapendio ed ha perso la vita. Immediato l’allarme per i soccorsi. Inviato sul posto l’elicottero di Milano di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza – i tecnici del Soccorso alpino, stazione Lario Occidentale della XIX Delegazione Lariana. Sono intervenuti anche i carabinieri di Menaggio.

Una squadra del Cnsas è salita con i mezzi fuoristrada fino al rifugio Venini, un’altra era pronta a partire in base, nella piazzola di Menaggio, a supporto delle operazioni. La chiamata è arrivata poco prima delle 17. L’uomo è stato trasportato in ospedale con l’elicottero in codice rosso. Dove è poi stato dichiarato il decesso.

In mattinata c’era stata l’attivazione della Stazione Lario Occidentale per un altro intervento a Laino, per una donna che aveva avuto un malore mentre si trovava nel bosco. I soccorritori l’hanno raggiunta, valutata nella parte sanitaria, portata all’ambulanza e infine in ospedale.