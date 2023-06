Lite per gelosia in strada a Lomazzo, accoltellato un 34enne. Il presunto responsabile, un 47enne, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. I militari hanno ritrovato anche il coltello utilizzato per l’aggressione. L’uomo ferito è ricoverato al Sant’Anna. E’ in gravi condizioni ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressione ieri, attorno alle 19 in via Cesare Cantù. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini avrebbero iniziato a discutere. All’origine della lite ci sarebbero motivi di gelosia. I toni della lite sarebbero diventati via via più accesi. Il 47enne avrebbe quindi impugnato un coltello e avrebbe ferito più volte il “rivale”, un uomo di 34 anni, colpendolo più volte.

A Lomazzo, chiamati da alcuni residenti, sono intervenuti i mezzi di soccorso e i carabinieri di Fino Mornasco, compagnia di Cantù. L’uomo ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo. L’aggressore invece si era allontanato.

I carabinieri, dopo aver ascoltato anche alcuni testimoni hanno avviato le ricerche dell’aggressore. L’uomo è stato rintracciato poco dopo a Lurago Marinone, a poca distanza da casa. E’ stato fermato e portato in caserma a Mozzate. Avrebbe ammesso di aver aggredito il 34enne e avrebbe fornito ai carabinieri le indicazioni per trovare il coltello, che aveva nascosto dopo aver ferito il 34enne. E’ stato arrestato per tentato omicidio.