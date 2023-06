La giunta lombarda ha approvato l’atto integrativo dell’accordo di programma che prevede la realizzazione del progetto strategico di ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici in Valbrembana, in provincia di Bergamo, e in Valsassina, in provincia di Lecco.

L’accordo di programma, sottoscritto nel 2010 da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Provincia di Lecco, Comunità Montana Valle Brembana, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, comuni di Carona, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Roncobello, Valleve, Valtorta, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, ha messo in campo oltre 40 milioni di euro, di cui oltre 16 milioni di risorse regionali, per la realizzazione di interventi strategici. Nel corso di questi anni sono stati realizzati e conclusi la maggioranza di quelli previsti.

“Con questo atto – spiega l’assessore regionale alla Montagna, Massimo Sertori – la Regione provvede alla modifica dell’accordo per consentire, entro la fine del 2023, la realizzazione degli ultimi interventi ancora in corso e che vedono investimenti per 5,4 milioni a fronte di un contributo regionale di 924.000 euro. In particolare, nel comune di Piazzatorre è previsto il potenziamento e ampliamento del sistema di innevamento artificiale nel comprensorio sciistico e la realizzazione del collegamento skiweg tra i due demani Vaga e Soliva. Nel comune di Moggio la realizzazione dell’impianto di innevamento “Piani di Artavaggio” e nel comune di Barzio della nuova seggiovia quadriposto. Interventi che perseguono l’obiettivo che ci eravamo prefissati – conclude Sertori – di sviluppare i nostri comprensori sciistici, per rendere i territori coinvolti sempre più moderni e attrattivi”.