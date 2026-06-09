Manutenzione dei parchi e protezione civile: dalla Regione 650mila euro per la provincia di Como

Oltre 560mila euro per la manutenzione dei parchi della provincia di Como e oltre 92 mila euro per il rafforzamento della Protezione civile lariana. Sono i contributi stanziati dalla Regione Lombardia con due delibere approvate dalla giunta: la prima, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, da 4,6 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi e di recupero e riqualificazione di strade, sentieri, sedi e centri visita compresi all’interno dei confini di 23 parchi lombardi; la seconda, approvata su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, che stanzia 1,2 milioni di euro complessivi per il sostegno alle attività di redazione, aggiornamento, revisione, adeguamento e attuazione dei Piani di area vasta di Protezione civile per il biennio 2026-2027.

Per quanto riguarda i parchi, vengono destinati 566mila euro suddivisi tra il Parco Valle del Lambro, il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, il Parco delle Groane e il Parco Spina Verde.

“Una misura che avrà ricadute positive anche sul territorio comasco, ricco di aree naturali di grande pregio e valore paesaggistico – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Anna Dotti – Investire nella manutenzione di sentieri, infrastrutture, e spazi verdi significa rendere questi luoghi più accessibili, sicuri e fruibili per cittadini, famiglie e visitatori”.

Dotti sottolinea inoltre l’importanza dei contributi destinati alla Protezione civile: “La prevenzione – dichiara – è la prima forma di sicurezza e passa attraverso una programmazione seria, moderna e condivisa tra tutti i livelli istituzionali. Il territorio comasco presenta caratteristiche particolari, che rendono fondamentale una pianificazione aggiornata e adeguata ai nuovi scenari di rischio. Le risorse assegnate – conclude Dotti – consentiranno di rafforzare gli strumenti di prevenzione e di coordinamento delle emergenze, garantendo una risposta sempre più efficace a tutela dei cittadini”.