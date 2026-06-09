Confesercenti Como, confermato alla guida Claudio Casartelli. “Difendiamo e sosteniamo le imprese del commercio”

Claudio Casartelli è stato confermato all’unanimità alla guida di Confesercenti Como. Eletti, oltre al presidente, anche i 19 membri della nuova presidenza, il collegio dei revisori e il collegio dei garanti.

“Ripartiamo con ancora più slancio per difendere, sostenere e sviluppare le imprese del commercio, che rappresentano non solo un presidio economico, ma anche sociale”. Questo il primo commento di Casartelli, dopo essere stato confermato nella serata di lunedì dall’assemblea elettiva, per un nuovo mandato a capo di Confesercenti Como. “Invitiamo tutti i cittadini – ha aggiunto – a sottoscrivere la legge di iniziativa popolare che dispone misure per il sostegno dei negozi di vicinato”. Le misure, ha ricordato, “vanno dalla istituzione delle zone economiche speciali alla defiscalizzazione”.

Tanti gli ospiti che sono intervenuti, dal sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, al questore di Como, Filippo Ferri, oltre a sindaci del territorio, consiglieri comunali e regionali, ma anche membri di Confesercenti.