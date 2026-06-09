Sicurezza sul lavoro, eletti i nuovi coordinatori di Opta Como

Rilanciare in modo proattivo la cultura della sicurezza sul lavoro, promuovere la formazione continua e fare della legalità un terreno di crescita comune per imprese e lavoratori. Sono questi gli obiettivi strategici che guideranno il mandato dei nuovi rappresentanti eletti alla guida di Opta Como, l’Organismo Paritetico Territoriale dell’Artigianato.

Opta è stato costituito su iniziativa delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative del territorio. Ha il compito istituzionale di sensibilizzare, informare e supportare imprenditori e dipendenti sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a livello provinciale, operando in stretto coordinamento con la programmazione regionale, oltre a rappresentare il punto di riferimento per le controversie legate ai diritti di rappresentanza, informazione e formazione.

I nuovi coordinatori sono Dario Esposito della Uil del Lario e per Confartigianato Como Emanuela Tardiola.