E’ il giorno dell’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. I funerali di Stato si svolgeranno oggi alle 15 nella Cattedrale di Milano. Già questa mattina erano numerose le troupe televisive e le persone che si sono radunate in piazza Duomo per partecipare alla cerimonia, anche soltanto dall’esterno attraverso i maxischermi. Gli accessi sono contingentati. Imponente il piano per garantire la sicurezza dell’area.

Espansione Tv seguirà in diretta i funerali del cavaliere in Duomo, a partire dalle 14.45. Le immagini delle esequie e una troupe all’esterno in piazza per accompagnare i telespettatori lungo la cerimonia con ospiti in studio e commenti.