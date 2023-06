Forti precipitazioni nella notte e danni sul territorio comasco. Frane e allagamenti nel capoluogo lariano e nella zona circostante. Problemi anche per la viabilità. A partire dalle 22, si sono registrate violente precipitazioni. Temporali ma anche violente grandinate, in particolare a Uggiate Trevano. Venti gli interventi dei vigili del fuoco.

Como è stata flagellata dalla pioggia. Allagamenti e smottamenti in particolare nella zona di piazza Amendola e via Torno, all’imbocco della strada Lariana. Via Torno è rimasta temporaneamente chiusa per le operazioni di pulizia e ripristino della sede stradale all’altezza delle gallerie di Blevio. Deviati anche gli autobus del servizio pubblico.

Chiusa anche via Brambilla a Como. La strada è stata invasa dal fango dopo le forti precipitazioni. Ingenti i danni. Per tutta la mattinata sono proseguite le operazioni di pulizia.

La pioggia ha flagellato gran parte del territorio lariano. Segnalata una forte grandinata a Uggiate Trevano. Le squadre dei vigili del fuoco di Como e dei distaccamenti di Erba, Cantù, Appiano Gentile e Lomazzo hanno effettuato venti interventi di soccorso tecnico urgente nei comuni di Como, Cernobbio, Moltrasio e Ronago per allagamenti e frane.

A Moltrasio si è verificata una frana, all’uscita della galleria di Cernobbio. La strada statale 340 Regina è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato sulla Vecchia Regina e si sono registrate lunghe code, soprattutto per le difficoltà per il passaggio di autobus e mezzi pesanti. I tecnici dell’Anas hanno lavorato per il ripristino della sede stradale e per verificare che non ci fosse il rischio di ulteriori frane per poter riaprire la strada in sicurezza. Regina riaperta nella tarda mattinata.