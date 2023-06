Tentata rapina e furto aggravato a Cirimido, denunciato dai carabinieri un 35enne già noto alle forze dell’ordine. Avrebbe aggredito un 24enne per derubarlo e si sarebbe poi impossessato del portafoglio con denaro e documenti che il giovane aveva in auto.

I militari dell’Arma sono intervenuti durante i controlli straordinari del territorio, incrementati per il periodo estivo. Negli ultimi giorni sono state identificate 1.200 persone e controllati 700 veicoli. Tre gli arresti, ai quali si aggiunge un provvedimento di divieto di avvicinamento.

A Mariano Comense, i carabinieri hanno ricercato un 52enne che dovrà scontare una pena di un anno e due mesi agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e reati legati agli stupefacenti.

Rintracciato in un albergo un 49enne, destinatario della misura di divieto di avvicinamento alla ex moglie. L’uomo è accusato di lesioni, atti persecutori e revenge porn nei confronti della donna. Il sistema di controllo delle forze dell’ordine ha registrato la presenza dell’uomo in un albergo del Canturino e sono intervenuti i carabinieri.

I militari dell’Arma di Mozzate hanno arrestato un 25enne che era in affidamento in prova. L’uomo avrebbe appiccato due incendi, come accertato dai carabinieri dalle analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Custodia cautelare in carcere anche per un 21enne trovato fuori casa nonostante fosse ai domiciliari.