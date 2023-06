Scontro tra un’auto e una moto e incendio dopo l’incidente, ferito in modo grave un 18enne. L’impatto tra i due mezzi si è verificato alle 14 a Inverigo, in via Fornacetta. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Dopo lo scontro, entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Il giovane che viaggiava in sella alla moto, un 18enne, ha riportato traumi e ustioni purtroppo gravi.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze e l’automedica. E’ stato poi inviato l’elicottero del 118, che ha trasportato il giovane in ospedale. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Erba, che hanno spento le fiamme e lavorato per mettere in sicurezza la vettura, alimentata a gas.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.