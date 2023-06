Ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Lavori in programma che puntano a risolvere anche i problemi di sovraffollamento. Prima, però, entro fine giugno inizieranno gli interventi per la realizzazione della nuova “camera calda”. Cioè quell’area davanti l’ingresso del reparto, riservata ai mezzi di soccorso che effettuano il trasporto dei pazienti in emergenza urgenza.



Il cantiere non avrà interferenze con l’attività in quanto le lavorazioni prevedono la realizzazione di una nuova struttura esterna. Con l’emergenza Covid l’area esistente era stata ristrutturata e trasformata in locali a servizio del Ps, da qui la necessità di crearne una nuova. L’investimento ammonta a 672 mila euro e i lavori proseguiranno fino all’autunno. Una volta conclusi, il Pronto Soccorso sarà – come detto – interessato da un ulteriore intervento, suddiviso a sua volta in due lotti. Il primo a partire sarà quello per l’ampliamento dei posti letto per la Terapia intensiva neonatale (420mila euro) e a seguire quello per l’ampliamento del pronto soccorso (1 milione e 580mila euro).

L’ampliamento del pronto soccorso

In particolare per quanto riguarda l’ampliamento del pronto soccorso, il progetto prevede di riqualificare l’attuale struttura in modo da risolvere le eventuali situazioni di sovraffollamento soprattutto in considerazione delle nuove necessità di distanziamento emerse a seguito dell’emergenza Covid. L’ampliamento consentirà la realizzazione di nuovi spazi adibiti all’osservazione/attesa dei pazienti. Spazi concepiti come locali open-space e che permetteranno un facile controllo visivo da parte del personale. La riqualificazione riguarderà sia il Pronto Soccorso generale che quello pediatrico.

All’ospedale Sant’Anna, nel frattempo, sono partiti anche i lavori in Medicina Nucleare. I lavori edili (finanziati con 140mila euro) proseguiranno fino a fine luglio, poi seguirà l’installazione delle due nuove apparecchiature, acquistate con i fondi Pnrr (investimento complessivo di 1 milione e 300mila euro).