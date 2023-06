Centotrentamila multe in un anno, 357 al giorno, oltre la metà per accessi irregolari nella zona a traffico limitato. Ingressi non autorizzati, permanenza prolungata oltre il limite, sosta al di fuori degli spazi previsti. Una media di 173 sanzioni ogni 24 ore legate alla Ztl, più di 63mila in totale, nella quasi totalità dei casi accertate direttamente sai sistemi elettronici di controlli dei varchi di entrata e uscita.

Numeri citati oggi dal comandante della polizia locale di Como Vincenzo Aiello durante l’intervento alla cerimonia per il 154esimo anniversario di fondazione del corpo.

La sanzione per il passaggio in Ztl senza permesso è di 83 euro, cifra che scende a 58,10 se pagata entro cinque giorni. Per la sosta irregolare la multa è di 42 euro, 29,40 con lo sconto per il pagamento entro 5 giorni. Tra i casi limite registrati nell’ultimo anno dalla polizia locale anche un utente, con permesso di accesso, che ha collezionato oltre 100 multe.

Tra i numeri più significativi 1147 rimozioni, 108 fermi amministrativi, 231 sequestri per mancata copertura assicurativa, 156 patenti ritirate, 54 guide in stato d’ebbrezza e 7 sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Attività della polizia locale in forte crescita anche sul fronte della sicurezza

Tra le priorità una capacità di rispondere anche alle nuove esigenze della città