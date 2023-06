Ieri mattina la squadra volante della polizia di Stato di Como ha denunciato per possesso ingiustificato di arma un 17enne del Camerun residente nell’Olgiatese. Viaggiava sull’autobus della linea C77 in direzione Varese con un coltello da cucina in tasca.

Gli agenti sono intervenuti intorno alle 11.00 in piazza Camerlata a seguito della chiamata ricevuta dall’autista dell’autobus. In base a quanto ricostruito il conducente del mezzo ha spiegato che il ragazzo, nonostante fosse in possesso del biglietto, rifiutava di obliterarlo e quindi di scendere dal mezzo pubblico.

I poliziotti quando sono intervenuti per identificarlo hanno chiesto al giovane di mostrare il contenuto delle tasche.

Il minore ha estratto un coltello da cucina giustificandone il possesso per motivi di difesa in caso di discussioni con gli autisti degli autobus. Viste le liti verbali che il giovane 17enne avrebbe avuto in passato.

Portato in questura, denunciato al Tribunale per i Minorenni di Milano per il possesso ingiustificato di armi e successivamente affidato alla madre.