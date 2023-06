Alain Berset ha annunciato oggi le sue dimissioni dal Consiglio federale. Il responsabile del Dipartimento federale dell’interno non si ripresenterà in dicembre. E’ stato lo stesso presidente della Confederazione ad annunciarlo oggi in una conferenza stampa.

«Ho informato oggi i miei colleghi in governo della mia intenzione di lasciare alla fine dell’anno. Dopo tre legislature complete e 29 votazioni federali, ora ho voglia di fare altro», ha affermato Berset davanti ai media a Berna. L’affermazione riportata dalla stampa rossocrociata.

Berset – 51enne di Friburgo – era in carica In carica dal 1° gennaio 2012. Presidente della Confederazione una prima volta nel 2018 e poi quest’anno. Ha ammesso di non avere un piano per il futuro