Villa Guardia, escavatore in fiamme. Intervento urgente dei vigili del fuoco ieri sera attorno alle 20 in via Monte Grona. La causa come detto l’incendio di mini escavatore fermo in un cantiere di una casa privata. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Como e del distaccamento di Appiano Gentile per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’evento.