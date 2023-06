Due incidenti ieri sera a Cirimido e Veniano. Il primo allarme alle 21.40 per un’auto ribaltata in via Enrico Toti. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Ferite fortunatamente lievi per le tre persone coinvolte, che non hanno avuto bisogno di essere trasportate in ospedale.

Alle 23.50 a Veniano, in via Dante, incidente analogo con un’auto ribaltata, per cause ancora in fase di accertamento. Anche in questo caso ferite fortunatamente lievi per le persone coinvolte.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare le vetture e mettere in sicurezza le strade.