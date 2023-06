“Sono disponibile a incontrare al più presto il Comitato Civico Menaggio”. Sono le prime parole del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Anna Dotti dopo la notizia della raccolta firme per salvaguardare la piena operatività dell’ospedale Erba Renaldi.

“Mi rendo disponibile ad avere un colloquio con il comitato anche per un incontro in Regione con la commissione competente in materia di sanità – dice Anna Dotti – e per cercare di preservare l’ospedale in quanto presidio fondamentale per il nostro territorio”.

“Ho già potato alla luce della terza commissione, quella della Sanità, il tema in tutte le sue sfaccettature – aggiunge – dai tagli, alla carenza di personale, al problema della Svizzera. E’ un tema che stiamo affrontando in consiglio e prenderò presto contatto per definire un incontro più istituzionale centrato sul tema”.

Da tempo impegnato nella difesa del presidio il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo invita a firmare la petizione ricordando il ruolo fondamentale del presidio per il territorio.