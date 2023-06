La chiusura della psichiatria, nel mese di giugno dello scorso anno, doveva essere provvisoria in attesa di trovare nuovi professionisti. Non è più ripartita. La rianimazione, chiusa per lavori agli impianti, effettuati gli interventi previsti è rimasta ferma. “L’ospedale Erba Rinaldi di Menaggio, dal 2019 a oggi è stato via via ridimensionato – denuncia il Comitato Civico Menaggio – La geografia di questa zona rende più che mai necessario salvaguardare il presidio sanitario, per garantire la necessaria assistenza ai residenti”.

I numeri confermano la situazione del presidio. I ricoveri nella struttura sono passati dai 1.863 del 2019 ai 1.125 dello scorso anno. Gli interventi chirurgici, che nell’anno prima della pandemia sono stati 906, nel 2022 si sono fermati a 583.

“Dal 2015 a oggi – sottolinea Massimo Coppia, segretario generale Uilfpl Lario Brianza – il personale è passato da 286 unità a circa 220. La concorrenza con la Svizzera peggiora la situazione ed è urgente un ragionamento di sistema perché è a rischio il diritto alla sanità pubblica”.

“Per i residenti in questa zona gli spostamenti sono complicati, sia con mezzi privati che pubblici – dice la referente del Comitato, Giovanna Greco – In molti casi già raggiungere Menaggio è un problema. Pensare di dirottare i pazienti su presidi quali Gravedona o Como e San Fermo comporta disagi enormi. Bisogna anche tenere conto di una popolazione sempre più anziana e anche dei turisti, che arrivano in numero sempre maggiore e non possono essere lasciati senza un’assistenza sanitaria”.

Il Comitato Civico Menaggio, con la Uil promuove una raccolta firme che verrà poi consegnata in Regione.