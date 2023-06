La crisi del comune di Alzate Brianza arriva sul tavolo del prefetto di Como attraverso una lettera del consigliere Cristian Fusi che mette nero su bianco le difficoltà riscontrate negli ultimi mesi nel dialogare con il primo cittadino, Mario Anastasia.



In particolare il riferimento è a una serie di interrogazioni rivolte al sindaco che in parte ancora oggi non hanno trovato risposta. Delle sei presentate tra maggio e giugno alcune hanno avuto un riscontro. “Restano però in sospeso – scrive il consigliere di recente uscito dalla maggioranza – tre interrogazioni su temi a mio giudizio importanti per la cittadinanza”.

Queste riguardano la celebrazione del 70esimo anniversario di fondazione della Bcc Brianza e Laghi, la situazione di degrado e pericolo in località Carbusate e l’organizzazione della prossima fiera secolare.

“Per le prime due sono già abbondantemente trascorsi i canonici 30 giorni e al momento, malgrado solleciti via mail e di persona”. Spiega Fusi. “Abbiamo soltanto dichiarazioni a mezzo stampa che non possono considerarsi risposta ad atti né per forma né per contenuto”. Il riferimento è anche ai recenti comunicati diffusi dal sindaco per fare il punto su alcuni temi. La lettera si chiude auspicando l’intervento del prefetto per “portare risposte ai concittadini”.