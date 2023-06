Una navetta gratuita nel weekend ad uso di residenti e turisti per evitare di congestionare il traffico in paese e sulla provinciale Lariana.



Il Comune di Faggeto Lario con la tassa di soggiorno finanzia il servizio di collegamento rispondendo così anche alle richieste delle strutture ricettive presenti sul territorio. Fino alla fine di agosto ogni weekend sarà a disposizione un pullmino, ida una ventina di posti, che collega le frazioni a monte e a lago e per visitare i borghi. Il tutto senza usare auto private che possono stare comodamente parcheggiate.

Il sindaco: “Un servizio per aiutare residenti e turisti”

“Abbiamo oltre 80 case vacanze nel nostro Comune e poi ristoranti e altre strutture ricettive – ha spiegato il sindaco Angela Molinari – la navetta va incontro alle esigenze di spostamento il sabato e la domenica, così da non muovere la macchina per raggiungere il lago. E per evitare di congestionare ulteriormente il traffico, aggirando, inoltre, il problema dei parcheggi”. Il servizio modulato e organizzato in base anche agli orari dei battelli della navigazione e dei bus di Asf Autolinee. “Le coincidenze con traghetti e pullman permettono ai visitatori di muoversi in autonomia”. Aggiunge il sindaco.

Una risposta che – in chiave turistica – da una parte aiuta le strutture ricettive e dall’altra cerca di snellire il traffico per chi vive o lavora nei paesi affacciati sulla Lariana.

Un servizio che – come detto – è pensato anche per agevolare i residenti (in particolare anziani e giovani) per spostarsi da una parte all’altra di Faggeto Lario.